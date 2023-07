Britney Spears chcela FOTO so slávnym športovcom: Agresívna REAKCIA ochranky... UDRELI ju do tváre!

LAS VEGAS - Vo štvrtok sa na verejnosť dostal šokujúci incident, ktorý sa odohral v luxusnom Aria Resort & Casino v Las Vegas. Britney Spears sa tam po úspešnom drafte hviezdy NBA Victora Wembanyama chcela so športovcom odfotiť. No namiesto fotky... Dostala od jeho ochranky jednu po papuli!

Vo štvrtok sa na verejnosť dostala informácia o drsnom incidente, ktorý sa odohral v stredu večer v Aria Resort & Casino v Las Vegas. Zdroj tvrdí, že Britney Spears je veľkým fanúšikom Victora Wembanyama, ktorý práve podpísal zmluvu so Spurs v drafte NBA. Držiteľka Grammy sa preto za ním vydala, že by chcela fotku.

Namiesto nej sa však dočkala len facky od jeho ochranky. Doslova. „Niečo sa stalo, keď som kráčal s ochrankou do reštaurácie,“ povedala 19-ročná hviezda NBA novinárom. „Boli sme v hale. Bolo tam veľa ľudí, takže ľudia na mňa samozrejme volali. Kričala aj jedna osoba, ale predtým sme sa rozprávali s ochrankou,“ opisoval situáciu športovec.

Vraj tomu, čo nasledovalo, nemohol zabrániť. Britney ho vraj chytila zozadu. „Tá osoba ma chytila zozadu - nie za rameno, chytila ma zozadu. len viem, že ju ochranka odstrčila,“ pokračoval v opise s tým, že nevie, koľko sily pri "ostrčení" jeho ochranka použila. Samotný športovec sa vraj ani neobzrel a pokračoval v chôdze. Vraj ani netušil, že odstrčenou fanúšičkou bola Britney Spears.

„Pár hodín som to nevedel, ale keď som sa vrátil do hotela... Myslel som si, že to nie je veľký problém a potom mi ochranka Spurs povedala, že to bola Britney Spears,“ pokračoval basketbalista. „Spočiatku som si hovoril: "Žartuješ", ale áno, ukázalo sa, že to bola Britney Spears. Nikdy som nevidel jej tvár. Len som kráčal rovno,“ dodal.

Zdroj pre TMZ prezradil, že ochranka sa vraj neskôr Britney Spears pri stole ospravedlnila. Slová popovej hviezdy, ktoré zverejnila vo štvrtok na Instagrame, však hovoria o inom. „Viem o hráčovom vyhlásení, kde spomína, že som ho chytila zozadu, ale jednoducho som ho poklepala po ramene,“ zverejnila speváčka. „Jeho ochranka ma potom udrela do tváre bez toho, aby sa obzrela za davom,“ vyjadrila sa.

Úder vraj spôsobil, že jej takmer spadli okuliare z tváre. „Ešte som nedostala verejné ospravedlnenie od hráča, jeho ochranky alebo ich organizácie. Dúfam, že budú,“ dodala Britney.