Bizarný incident u Lady Gaga doma: ZÁSAH POLÍCIE… Kvôli tomuto!

Galéria fotiek (1) Súkromie Lady Gaga opäť narušil doterný fanúšik.

Zdroj: profimedia.sk

LOS ANGELES - Život verejne známych osobností nie je vždy med lízať. Svoje by o tom vedela hovoriť napríklad taká Lady Gaga (37), ktorá má nejednú zlú skúsenosť s doternými fanúšimi. Aj minulý týždeň musela byť do jej domu privolaná polícia. A to kvôli skutočne bizarnému incidentu s vlámaním!