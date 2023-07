Detaily smrti vnuka (†19) Roberta De Nira: Za jeho smrť môže nebezpečná droga!

Rodina hollywoodskeho herca sa v týchto dňoch spamätáva z obrovskej tragédie. Len 19-ročný syn De Nirovej najstaršej dcéry Dreny totiž nečakane zomrel, o čom informovala jeho mama na sociálnej sieti Instagram.

Aj keď vtedy ešte žiadne detaily o jeho smrti neprezradila, následne predsa len priblížila, čo sa stalo Leandrovi osudným. Podľa jej slov môže za jeho smrť syntetická droga nazývaná fentanyl, ktorá má v USA na svedomí množstvo obetí.

Drena to potvrdila v reakcii na komentár k jej príspevku, v ktorom sa jej niekto spýtal, ako jej syn zomrel. „Niekto mu predal tabletky, ktoré obsahovali fentanyl. Vedeli, že to v nich je, no aj tak mu to predali. Kvôli všetkým, ktorí toto svinstvo stále predávajú a kupujú, je môj syn mŕtvy,” napísala zronená mama.