Nové detaily o konflikte Williama a Harryho: Spory začali kvôli nečakanej veci!

(Zdroj: SITA)

V mladosti pôsobili William a Harry tak, že spolu vychádzajú na výbornú. Všetko sa však začalo meniť po tom, ako Harry spoznal svoju súčasnú manželku Meghan. Odvtedy sa ich vzťah narušil a momentálne to vyzerá, že William nechce mať so svojím bratom nič spoločné.

Väčšina fanúšikov kráľovskej rodiny si v posledných rokoch myslela, že za to môže Meghan. Podľa najnovších informácii magazínu The Times of London však bola za ich zhoršenými vzťahmi úplne iná vec.

„Obaja sú veľmi zanietení v otázke ochrany chránených druhov, avšak nikdy sa nezhodli na tom, ako riadiť projekty v Afrike. William je presvedčený, že by mali miestne projekty riešiť lokálni ľudia, ktorí časom dostanú moc chrániť svoje územie. Harry je v tomto intervencionista. Chcel, aby mali nad miestnymi biotopmi väčšiu moc a vedeli v prípade nutnosti spraviť potrebné zmeny," povedal zdroj.

(Zdroj: SITA)