Známy spevák zrušil koncert pár hodín pred jeho začiatkom: Vážne zdravotné problémy!

George Ezra patrí v Británii medzi najpopulárnejších umelcov a tento rok sa rozhodol potešiť svojich fanúšikov po celej Európe. Preto sa vydal na turné s názvom Gold Rush Kid, v rámci ktorého už vystúpil v Prahe, Berlíne, Paríži či Amsterdame.

Včera s mal objaviť v londýnskej O2 aréne, ktorú jeho fanúšikovia vypredali do posledného miesta. Tí však nakoniec zostali poriadne zaskočení, pretože na poslednú chvíľu na svojom profile na sociálnej sieti Instagram oznámil, že koncert musí kvôli zdravotným problémom zrušiť.

„Bohužiaľ, George sa dnes ráno začal cítiť veľmi zle. Doktor nám oznámil, že sa jedná o vertigo, kvôli čomu musíme oznámiť, že dnešný koncert sa neuskutoční. Chceli sme vám to dať vedieť najskôr, ako to bolo možné. Všetky lístky zostávajú platné a koncert bude presunutý na nový termín. Veľmi sa ospravedlňujeme ľuďom, ktorí pricestovali do Londýna," napísali spevákovi zástupcovia.

Jeho stav je tak zatiaľ nejasný a je viac ako otázne, čo bude s jeho najbližšími koncertami. Už zajtra má totiž naplánované vystúpenie v Leedsi, ale k tomuto a ani k ďalším termínom jeho turné sa zatiaľ ani on a ani jeho zástupcovia nevyjadrili.