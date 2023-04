Slávny herec prežil LET HRÔZY: Opísal desivé detaily, bál sa smrti!

Matthew McConaughey sa počas nedávneho letu z Texasu do Nemecka musel cítiť ako v nejakom akčnom filme. Hororová cesta lietadlom však bola reálna a žiaľ, zranilo sa pri nej 7 ľudí. Dôvodom boli silné turbulencie.

Tie spôsobili to, že lietadlo padalo voľným pádom približne 1 200 metrov. Celú situáciu opísal známy herec v podcaste Let's Talk Off Camera, kde priblížil, ako sa počas toho hrozného okamihu cítil.

„Neveril som tomu, čo sa deje. Bola tam nulová gravitácia. Moje červené víno, pohár a taniere, v ktorých bolo moje jedlo, sa vznášali vo vzduchu. Netrvalo to dlho, možno 4 sekundy. Následne začalo všetko padať," povedal herec.

V lietadle s ním bola aj jeho manželka Camila. „Jediné, čo ma držalo dole, bol servírovací stolík. Nemal som zapnuté pásy, pretože nás nikto nevaroval. Hneď, ako sa to stalo, som sa natiahol ku Camile a uistil som sa, či je zapnutá. Držali sme sa za ruky a hovorili si, či je toto náš koniec. Bolo divné vidieť reakcie ľudí. Niektorí boli ticho ako duchovia, niektorí sa začali smiať, ale nie tak, ako keď je niečo vtipné, ale bolo to spôsobené šokom," doplnil McConaughey.

Galéria fotiek (10) Camila Alves, Matthew McConaughey

Zdroj: SITA

„Našťastie som cestoval aj s priateľom, ktorý je pilot. A on bol úplne kľudný. Pýtal som sa ho, či to môže lietadlo vydržať a on povedal, že áno. To ma upokojilo. Letušky však také pokojné neboli. Keď vidíte, že ani oni nie sú veľmi pokojné, tak viete že je zle," uzavrel umelec.