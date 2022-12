Steven Tyler lieta v obrovských problémoch: Sexuálne zneužívanie maloletej a... Vraj ju donútil k potratu!

LOS ANGELES - Musí čeliť závažným obvineniam! Líder formácie Aerosmith - Steven Tyler (74) rieši v závere tohto roka poriadne nepríjemnosti. A to žalobu, na základe ktorej je obvinený zo sexuálneho násilia. Toho sa mal dopustiť na maloletej osobe.

V súdnych spisoch, ktoré vo štvrtok získal The Rolling Stone žalobkyňa Julia Holcomb uvádza, že mala sexuálny vzťah so slávnym spevákom v roku 1973, krátko po svojich 16. narodeninách. On mal v tom čase 25 rokov.

Umelca viní zo sexuálneho napadnutia, ublíženia na zdraví, úmyselného spôsobenia emocionálnej tiesne a tvrdí, že ju nútil podstúpiť potrat.

Dvojica sa mala stretnúť na koncerte Aerosmith v Portlande, kde poškodená žila. Slávny spevák ju vzal po šou na svoju hotelovú izbu. Ako poškodená uvádza, povedala mu o svojom veku i problémovom živote. Následne na to, mal na nej vykonať rôzne činy sexuálneho násilia. Ráno ju potom poslal taxíkom domov.

Vzal ju so sebou aj na ich ďalší koncert do Seattlu, kde mal podľa jej slov v sexuálnom zneužívaní pokračovať. V roku 1974 mal Tyler presvedčiť jej matku, aby mu dovolila, aby sa stal jej legálnym opatrovníkom s tým, že sa o ňu postará a zabezpečí jej štúdium. „Nedodržal to a namiesto toho na mne naďalej páchal násilie sprevádzané alkoholom a drogami,” uviedla Holcomb v žalobe.

Podľa ďalších tvrdení bola so spevákom vo svojich 17 rokoch tehotná, avšak donútil ju ísť na potrat.

Tyler sa vo svojich memoároch z roku 2011 netajil tým, že mal takmer mladučkú nevestu. Holcomb tvrdí, že zverejnenie knihy ju vystavilo hanbe a spevák ich vzťah falošne vykreslil ako romantický a milujúci. Pričom tomu tak podľa jej slov nebolo a pravda bola úplne iná.