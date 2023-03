Bruce Willis bojuje s demenciou a jeho žena... To je obdivuhodné!

Jeho manželka Emma v týchto dňoch zverejnila na sociálnej sieti Instagram príspevok, v ktorom naznačila, ako sa obľúbený herec momentálne má. Prezradila tiež, že našli odborníčku menom Teepa Snow, ktorá im v tomto boji pomáha. „Je to milujúca, súcitná a skúsená špecialistka v tomto odbore, ktorá má veľa empatie. Je pre nás darom,” uviedla Emma.

Aj spomínaná špecialistka však nešetrila slovami chvály na adresu hercovej obetavej manželky. „Odviedla naozaj obdivuhodnú prácu pri poskytovaní tej správnej podpory Bruceovi. Jeho schopnosti sa zmenili a on dostáva presne to, čo potrebuje, aby mohol dobre žiť. Frontotemporálna demencia nie je nikdy jednoduchá, ale so správnym prístupom a podporou je skutočne možné s ňou ďalej žiť. Gratulujem Emme a ich celej rodine za veľmi náročnú prácu, ktorú odviedli a ich obetavosti. Je to naozaj obdivuhodné!” napísala pod príspevkom Teepa Snow.

Prvé správy o tom, že Bruce Willis končí so svojou hereckou kariérou sa v médiách objavili v marci 2022. Slávny herec mal problém s rečou a objavili sa aj iné komplikácie. Ako neskôr vyšlo najavo, počas nakrúcania svojich posledných počinov nebol vôbec vo svojej koži. Na nakrúcaní býval zmätený, občas sa pýtal, prečo tam vlastne je a zabúdal texty. Pri scénach, ktoré sa natáčali so zbraňou sa napríklad stávalo, že vystrelil, keď nemal.