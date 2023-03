NOVÝ MILENEC hviezdnej Madonny: O 35 rokov mladší, svalnatý zajačik!

LOS ANGELES - Rozhodne nepatrí do starého železa! Nie je žiadnym tajomstvom, že legendárna speváčka Madonna (64) má slabosť na mladších mužov. Podľa medializovaných informácií sa aj aktuálne po jej boku objavuje výrazne mladší svalnáč. A to tréner boxu Josh Popper (29), ktorého spoznala vďaka svojím deťom.

Ako informuje Daily Mail novým milencom 64-ročnej speváčky má byť práve o 35 rokov mladší Josh Popper. Zdroj z ich okolia uviedol, že práve tento svalnáč trénuje box jedno zo speváčkiných šiestich detí.

Dvojica sa už na sociálnych sieťach pochválila aj spoločnými fotografiami. Dohady o romániku ale zatiaľ ani jeden z nich nekomentoval.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram

Madonna len pred pár dňami plnila stránky bulváru v súvislosti so smrťou jej najstaršieho brata Anthonyho. Ten mal problém s alkoholom a istý čas žil ako bezdomovec. Nebolo tajomstvom, že so slávnou sestrou mali napäté vzťahy. On sám tvrdil, že sa nenávideli. Ako však vyšlo najavo, bola to práve Madonna, kto mu pred smrťou platil pobyt na klinike, kde bojoval so svojou závislosťou a zdravotnými problémami.