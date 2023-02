SMRŤ v rodine hviezdnej Madonny: Žil ako bezdomovec a nikdy ju nemal rád!

Madonna, vlastným menom Madonna Louise Veronica Ciccone, pochádza z katolíckej rodiny, ktorej súčasťou bolo šesť detí. Ich matka zomrela veľmi mladá, keď prehrala boj s rakovinou prsníka. Najstarší z jej súrodencov - Anthony zvádzal počas svojho života iný boj... Mal problém s alkoholom, narobil si dlhy a istý čas žil pod mostom v Michigane.

„V ich očiach som nula. Hanba. Keby som umrzol, moja rodina by sa o tom pravdepodobne nedozvedela,” vyjadroval sa v minulosti v rozhovoroch Anthony, ktorému sa blízki viackrát usilovali podať pomocnú ruku. Jeho vzťahy so slávnou sestrou neboli nikdy pekné. „Ja som nikdy nemal rád ju a ona mňa. Nikdy sme sa nemali radi,” tvrdil. V roku 2017 absolvoval Anthony liečenie v odvykacom zariadení a vzápätí na to sa spojil opäť so svojou rodinou. Aké boli ich vzťahy v súčasnosti, nevedno.

Galéria fotiek (2) Anthony Ciccone

Zdroj: SITA

66-ročný muž však počas uplynulého víkendu zomrel. Na sociálnych sieťach to oznámil Joe Henry - manžel Madonninej sestry Melanie Ciccone. Samotná speváčka úmrtie svojho najstaršieho brata nijako nekomentovala.