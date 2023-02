Záhadná SMRŤ mladého herca (†28): Jeho telo našli rozrušení kamaráti... Sedel VZPRIAMENE na stoličke!

NEW YORK - Včera svet obletela správa o smrti len 28-ročného herca a dizajnéra Jansena Panettiera. Ten bol mladším bratom slávnej herečky Hayden Panettiere (33). Čo bolo príčinou jeho smrti, doteraz nie je známe. Na verejnosť sa však dostali iné detaily - jeho telo našli rozrušení kamaráti. Sedel vraj vzpriamene na stoličke!

Ako informujú zahraničné médiá, bezvládne telo Jansena Panettiera našli hercovi priatelia v nedeľu v jeho byte v New Yorku. Tí ho, podľa policajnej správy, ktorú sa podarilo získať portálu TMZ, išli skontrolovať po tom, čo sa nedostavil na obchodné stretnutie.

28-ročného Jansena vraj našli ako sedí vzpriamene na stroličke, no nijako nereagoval. Kamarát preto privolal záchrannú službu a začal s okamžitou resuscitáciou. No oživiť sa ho už nepodarilo. Príčina Jansenovej smrti doteraz nie je známa, no polícia vylúčila cudzie zavinenie.

Jeho otec Skip Panettiere policajtom povedal, že bol so synom v kontakte deň pred úmrtím a zdalo sa, že je "ok". Slávna sestra sa k smrti svojho brata zatiaľ nijako nevyjadrila.