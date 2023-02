Spuchnutá Madonna (64) konečne PRIZNALA PLASTIKU: Opuch odišiel a teraz... Aha, aká som ROZTOMILÁ!

Po tom, čo si Madonna po odovzdávaní cien Grammy Awards prečítala na adresu svojho vzhľadu negatívne komentáre, zverejnila nahnevaný status. Tvrdila vtedy, že viditeľný opuch na jej tvári je len výsledkom nevhodne zvolenej techniky, ktorou bola fotka zhotovená a to jej zdeformovalo tvár.

„Fotky robil bulvárny fotograf a boli robené s dlhým objektívom. To by zdeformovalo tvár každému,“ napísala rozhorčená Madonna. „Svet, v ktorom žijeme, odmieta oslavovať ženy po 45 a má potrebu nejakým spôsobom trestať to, že sú silné a tvrdo na sebe pracujú,“ pokračovala. „Nikdy som sa neospravedlňovala za to, ako vyzerám a čo mám oblečené. A nezačnem s tým ani teraz,“ dodala.

Madonna si pritom zjavne neuvedomuje, že problémom nie je to, že má 64 rokov, ale to, že sa ani v tomto veku nezmierila so stárnutím. Preháňa to s plastikami a to je dôvod, prečo si na svoju adresu prečítala negatívne komentáre. A napokon všetko to, čo ešte nedávno popierala, aktuálnym príspevkom potvrdila.

Veď zatiaľ čo pred týždňom bola "zdeformovaná tvár" len výsledkom neschopného fotografa, dnes speváčka priznala, že išlo o opuchy. Nepriamo tak priznala, že podstúpila skrášľujúci zákrok. A sama je presvedčená o tom, že jej pomohol. „Pozrite, ako roztomilo vyzerám po tom, čo opuchy splasli. LOL,“ napísala k aktuálnej fotke.

No ani tentokrát sa nedočkala pochvalných reakcií zo strany fanúšikov. „Madonna nevyzerá úplne ako Madonna,“ zhodnotil jeden z nich. Ďalší sa k nemu pridal a vyjadril to, čo si zrejme myslí väčšina jej obdivovateľov: „Nech sa zmieri s tým, že stárne a vykašle sa na ďalšie plastiky.“ Tak azda hviezda niekedy svojich fanúšikov vypočuje!