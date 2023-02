Kráska z Pretty Little Liars odhodila zábrany: Nohy DOKORÁN, sieťka a nálepky cez bradavky!

LOS ANGELES - Fúúha! Ashley Benson (33) sa do povedomia verejnosti dostala vďaka postave Hanny, ktorú stvárnila v obľúbenom seriáli Pretty Little Liars. Od poslednej časti už uplynulo 6 rokov a zmenila sa nielen herečka, ale aj úlohy, ktoré dostáva. V poslednom filme už nestvárňuje sladkú tínedžerku, ale modelku pre dospelých, ktorá toho pred kamerami ukázala viac než dosť!

Ashley Benson sa preslávila vďaka postave Hanny Marinovej v seriáli Pretty Little Liars (Roztomilé mrchy). Seriál sa vysielal celých 7 rokov. No ticho o nej nie je ani po ukončení natáčania. Istý čas titulky magazínov zapĺňala svojím vzťahom s topmodelkou Carou Delevingne, s ktorou tvorila pár 2 roky.

Ani s herectvom však neskoncovala. No teraz už dostáva podstatne iné úlohy, ako pred šiestimi rokmi. A poriadne odvážne. V najnovšom filme, ktorý natočila, stvárňuje mladé dievča po rozchode, ktoré sa živí ako "modelka" na stránke pre dospelých. A už prvotné zábery prezrádzajú, že toho herečka vo filme ukáže viac než dosť.

Parochňa na hlave, sieťované body, nálepky na bradavkách a nohy rozkročené dokorán... To je len jeden zo záberov, ktorý určite nenechá chladným žiadneho muža. No je evidentné, že to už nie je tá sladká tínedžerka, ktorú hrala v Pretty Little Liars. Veď posúďte sami!

Galéria fotiek (9) Zdroj: Profimedia