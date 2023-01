Prominentná exmilenka PROVOKOVALA: Zlato, rozpadá sa ti sveter… A vidno ti BRADAVKY!

Len vo februári minulého roka Kanye West a Chaney Jones potvrdili, že tvoria pár. Dlho im však idylka nevydržala a už o 4 mesiace neskôr hlásili rozchod. A dnes je už z rapera opäť ženatý muž. Ako sa pred pár dňami ukázalo, v úplnej tichosti si zobral Biancu Censori. Treba však dodať, že ich zväzok zatiaľ nie je právoplatný, nakoľko nepodali žiadosť o sobášny list.

No ani Chaney nezaháľa. Na rozdiel od Kanyeho sa však nevydala, ale život si užíva naplno. A rozhodla sa provokovať všade, kde sa objaví. Veď nedávno ju paparazzi nafotili ako si vykračuje do reštaurácie Papi Steak v Miami Beach na Floride. A to, čo mala na sebe, teda rozhodne nevyzeralo ako outfit na večeru. Spodnú časť jej tela prekrývala pletená sukňa, ktorá skôr pripomínala nákrčník. No a vrchnú časť...

Tá vyzerala ako nepodený produkt niekoho, kto sa učí pliesť. Sivá vesta s roláčikom sa na nej doslova rozpadala a pár vlnených riadkov len horko-ťažko prekrývalo jej holé bradavky. No hoci bežnú funkciu odevu tento módny kúsok nespĺňal, jedno je isté - tmavovláska bola neprehliadnuteľná!