Šokujúci NÁLEZ u popovej divy Madonny: Našli u nej stratený VZÁCNY obraz... Francúzske mesto ho chce späť!

Vzácny obraz s názvom Diana a Endymion od maliara Jérômea-Martina Langloise nechal zhotoviť francúzsky kráľ Ľudovít XVIII. pre Dianinu sálu zámku vo Versailles. Francúzsky štát ho potom v roku 1873 kúpil. Pred 1. svetovou vojnou ho však múzeum Louvre požičal mestu Amiens a to sa mu stalo osudným - počas vojny sa totiž stratil.

Na veľké prekvapenie sa vzácny umelecký kúsok teraz našiel u popovej divy Madonny. Neprišla k nemu však nezákonným spôsobom - francúzsky denník Le Figaro uvádza, že dielo, alebo aspoň jeho identická kópia, bolo dražené v newyorskej aukcii v roku 1989. Práve tam ho Madonna mala kúpiť. A mala zaňho zaplatiť 1,3 milióna dolárov.

Francúzske mesto Amiens by však obraz teraz chcelo späť. „Nijak nespochybňujeme zákonnosť vašej kúpi, ale my kandidujeme na Európske hlavné mesto kultúry v roku 2018. A tak by som bola rada, keby ste nám v tomto roku pri tejto príležitosti váš obraz zapožičali,“ uviedla starostka Amiens Brigitte Fouré vo videu, ktoré zverejnila na Facebooku.

Či sa táto správa dostala až k samotnej Madonne a či bude ochotná drahý obraz skutočne zapožičať, zrejme ukáže až čas.