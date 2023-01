Slávny moderátor sa pustil do Madonny: Fúha! Prišla poriadne DRSNÁ REAKCIA

Aj napriek tomu, že legendárna Madonna v posledných rokoch pútala pozornosť hlavne vďaka svojskému správaniu na sociálnych sieťach, v posledných dňoch potešila viacerých svojich fanúšikov. Potvrdila totiž tohtoročné turné, na ktorom zaspieva svoje najväčšie hity.

Svojím sledovateľom túto informáciu oznámila na svojom profile na sociálnej sieti Instagram, kde zverejnila video s priateľmi, ktorí ju vyzvali k tomu, aby zahrala jej najväčšie hity. Madonna túto výzvu prijala a tým tak potvrdila koncertné turné.

Na to však okamžite zareagoval Piers Morgan. Ten vo svojej šou Piers Morgan Uncensored povedal: „Má 60 rokov a snaží sa byť mladá a sexi. Madonna dosiahla úplne dno. Nech si zoberie na to turné hojdacie kreslo a nech to v ňom aj zaspieva."

Galéria fotiek (8) Zdroj: ITV

Mnohí fanúšikovia ho však za tieto slová poriadne skritizovali. „Je to ikona a ty si ten, ktorý je tragický. Si ňou doslova posadnutý," napísal jeden z nich. „Povedal by si toto isté, keby to urobia Mick Jagger alebo Rod Stewart? Madonna toho v živote dosiahla viac, než o čom ty dokážeš snívať. Je to najpredávanejšia ženská umelkyňa všetkých čias," pridal sa ďalší.

Galéria fotiek (8) Madonna aj v 60siatke nestráca nič zo svojej predchádzajúcej chuti do života

Zdroj: SITA

Niektorí dokonca moderátora nazvali mizogýnom. „Čo si myslíš o Rodovi Stewartovi či Eltonovi Johnovi, keďže mali prestať už dávno vystupovať? Úplne som zabudol, že si mizogýn," uviedol komentujúci. „Myslím si, že tvoje komentáre sú zbytočne kruté. Dúfam, že nebude rozmýšľať nad takýmito hlúposťami. Vyzerá to tak, že toto navážanie sa do žien je tvoja závislosť. Blahoželám," doplnil ho ďalší.