NOVÝ PÁRIK v šoubiznise: Pracháč zbalil pracháčku... Nemajú konkurencie!

Dedička svetoznámeho podniku Swarovski je síce už od roku 2017 vydatá za investora Wernera Mürza, ale podľa informácii z posledných týždňov je ich manželstvo definitívne minulosťou. Ako informuje denník Bild, má v tom prsty dedič ďalšieho svetoznámeho rakúskeho podniku Red Bull - Mark Mateschitz.

Jeho otec, ktorý túto spoločnosť založil, však počas minulého roka zomrel. Nikdy sa však netajil tým, že chce, aby jeho majetok zdedil práve jeho jediný syn Mark. Ten v januári pozval v mene ich spoločnosti krásnu Swarovski na zjazd v rakúskom stredisku Kitzbühel.

Odvtedy si je táto dvojica viac ako blízka a momentálne sa o nich u našich susedov hovorí neustále. Ak by sa skutočne dali dokopy, išlo by o spojenie dvoch najväčších a najhodnotnejších rakúskych značiek.

Aj napriek tomu, že si Mark svoje súkromie poctivo stráži, nie je to po prvýkrát, čo sa o ňom hovorí ako o rozbíjačovi vzťahov. Podľa špekulácii mal byť práve on jedným z dôvodov rozpadu vzťahu jedného z najlepších lyžiarov histórie Marcela Hirschera. Ten sa so svojou manželkou Laurou rozviedol v roku 2021.