Zlaté glóbusy sprevádzala KATASTROFA: Kevin Costner si neprevzal sošku... TOTO je dôvod!

SANTA BARBARA - V utorok večer sa v Beverly Hills konal jubilejný 80. ročník odovzdávania Zlatých glóbusov. Svoj tretí si mal prevziať aj slávny herec Kevin Costner (67). Prísť na galavečer sa mu však nepodarilo. Namiesto toho musel rýchlo utekať do evakuačného krytu. V meste totiž zúrila prírodná katastrofa!

O silných búrkach a dažďoch, ktoré zúria v americkej Santa Barbare, sme na Topkách informovali už v utorok. Upozornila na ne aj známa moderátorka Ellen DeGeneres. „V meste momentálne prebieha evakuácia,“ informovala a zverejnila na sociálnej sieti Twitter aj video.

V meste žije mnoho slávnych osobností. Okrem Oprah Winfrey, Adama Levina či princa Harryho s manželkou Meghan, tam býva aj hviezdny herec Kevin Costner. A práve on získal v utorok večer Zlatý glóbus v kategórii najlepší herec v dramatickom seriáli Yellowstone. Prebrať si ho však nemohol.

Namiesto galavečera totiž musel utekať do evakuačného krytu. „Včera sme museli odviezť deťi zo školy. Je to druhýkrát za 5 rokov, čo našu diaľnicu zaplavila voda a my sme sa ocitli na zlej strane mesta. Už sme sa ani nestihli vrátiť domov všas pred uzatvorením dopravy. Nikto nie je smutnejší ako ja a manželka Chris, že tam s vami na Zlatých glóbusoch nemôžeme byť,“ povedal Costner vo videu.

To doručil organizátorom slávnostného večera. Moderátorka Regina Hall, ktorá v jeho mene prevzala cenu, v ďakovnej reči spomenula: „Kvôli bezprecedentnému počasiu a záplavám sa musel evakuovať do krytu - v Santa Barbare!“ Narážka na kedysi perfektne zabezpečenú oblasť pre najväčších boháčov vyvolala v sále veľký smiech.