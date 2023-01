Sexi modelka na afterke: Úsmev od ucha k uchu, ale… Všetci pozerali len na jej GLÓBUSY!

Galéria fotiek (6) Kara Del Toro nezaujala len svojím širokým úsmevom...

Zdroj: Profimedia

LOS ANGELES - V utorok večer sa v Beverly Hills konal jubilejný 80. ročník odovzdávania Zlatých glóbusov. A ako už býva zvykom, po slávnostnom galavečeri sa konala aj nablískaná afterpárty. Pozvanie na ňu si nenechala ujsť ani modelka Kara Del Toro (29). Do Chateau Marmont v Los Angeles dorazila so širokým úsmevom na tvári... To však rozhodne nebolo to, čo všetkých zaujalo!