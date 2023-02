Bývalá Miss v ULTRA MINI: Všetkým servírovala svoj ZADOK... Ivana, nechýba ti časť sukne?!

Galéria fotiek (3) Ivana Knoll si vyšla na večeru v naozaj odvážnom outfite.

Zdroj: Profimedia

LONDÝN - Modelka a bývalá Miss Chorvátska Ivana Knoll (26) si len zašla na večeru do jednej z reštaurácií v Londýne a okamžite sa strala stredom pozornosti. Na sebe mala totiž veľmi krátke minišaty s hlbokým výstrihom. No zatiaľ čo spredu to stále vyzeralo byť "v medziach slušnosti", zozadu... Všetkým servírovala svoj zadok v tangách!