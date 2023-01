Obrovské TRÁPENIE niekdajšej hviezdy: 4 OPERÁCIE chrbta, ale... Opäť chodí!

LONDÝN - Britská skupina S Club 7 žala najväčšiu slávu medzi rokmi 1999 a 2003. Jednou z členiek bola aj Jo O'Maera (43). No hoci vtedy tancovala na pódiu a pred kamerami do rytmov vlastných pesničiek, teraz je rada, že sa hýbe bez bolesti. Absolvovala totiž 4 ťažké operácie chrbta... No najnovšie snímky dokazujú, že opäť chodí!

Speváčka kedysi slávnej skupiny S Club 7, Jo O'Meara má za sebou vážne zdravotné komplikácie. V novembri oznámila svojim fanúšikom, že musí svoju účasť na najbližších koncertoch zrušiť. Dôvodom bola mučivá bolesť, ktorú pociťovala v oblasti chrbta. Najprv si myslela, že ide len o kŕče. Privolala si preto záchranku.

No keď prišli, nedokázala sa zodvihnúť z postele. „Vzlykala som a triasla som sa. Pribehli dnu, ale ja som sa nemohla pohnúť. Vždy, keď som sa pokúsila vstať z postele, kričala som a vzlykala od bolesti,“ prezradila pre The Sun Jo. Ako sa ukázalo, bolesti jej spôsobovali 4 vyduté platničky, ktoré sa jej odierali o sedací nerv. Okamžite preto musela absolvovať náročnú operáciu.

Prognózy však vôbec nebolí dobré. A na bolesti, ktoré po zákroku pociťovala, nezaberali žiadne lieky, dokonca ani morfium. No zdá sa, že všetko je na najlepšej ceste. Fotografi ju totiž v týchto dňoch vyfotili na "zdravotnej" prechádzke so psom a vyzerá to tak, že opäť bez problémov chodí. A že sa cíti dobre, napokon naznačoval aj jej úsmev, ktorý zdobil jej tvár.

Ešte to zrejme chvíľu potrvá, kým sa naplno vráti na pódium, no isté je, že skôr či neskôr na to pripravená bude.