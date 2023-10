Kráska zo slávnej kapely si po plastike prešla peklom: Myslela aj na SAMOVRAŽDU!

(Zdroj: pixabay)

LONDÝN - Túžba po dokonalosti ju takmer stála život! Hannah Spearritt (42) sa preslávila pôsobením v speváckej kapele S Club 7, ktorá sa svojho času tešila veľkej popularite. Hoci by sa zdalo, že jej celebritný život bol dokonalý, opak je pravdou. Kráska so sebou nebola spokojná a rozhodla sa vyhľadať služby plastického chirurga. A potom nastalo peklo...

Fanúšikovia a členovia slávnej kapely S Club 7 sa nedávno radovali z ich veľkého návratu. Pocit eufórie však zakrátko vystriedal smútok a žiaľ. V apríli totiž náhle zomrel jeden z členov kapely - Paul Cattermole, ktorý mal len 46 rokov.

Jeho smrť výrazne zasiahla i kolegyňu Hannah Spearritt. Tá sa krátko po jeho smrti rozhodla opustiť turné kapely, ktorá sa dala opäť dokopy a chce sa venovať rodine. V aktuálnom rozhovore pre The Sun sa kráska netajila, že jej psychika je krehká. Svoj podiel na tom má aj plastická operácia, ktorú v minulosti podstúpila.

Hannah si totiž v roku 2013 dala spraviť silikóny. Operácia však pre ňu bol mimoriadne traumatická a keď kvôli silným bolestiam užívala lieky proti bolesti, vypestovala si závislosť. „Keď sa pozriem na to späť, nespoznávam sa. Stále som len spala alebo som mala záchvaty úzkosti a paniky. Moja realita mi občas prišla horšia, než rozsudok smrti. Netušila som, či to niekedy skončí. Boli chvíle, keď som premýšľala nad tým, že to všetko ja sama ukončím,” šokovala v spomínanom rozhovore niekdajšia speváčka. Zároveň dodala, že plastiku pŕs považuje za najväčšiu chybu svojho života.

Hannah Spearritt so svojou rodinkou (Zdroj: profimedia.sk)