Mladá herečka ŠOKUJE: Vystrihli ju z filmu, lebo FLIRTOVALA s režisérom… Mala iba 10 ROKOV!

LOS ANGELES - Herectvu sa dnes už nevenuje! Bella Thorne (25) sa do povedomia verejnosti dostala ako jedna z hviezdičiek detskej stanice Disney Channel. Jej začiatky však vôbec neboli jednoduché. Z jedného filmu ju dokonca vystrihli, pretože režisér mal pocit, že s ním herečka flirtuje a bolo mu to nepríjemné. Lenže... Ona v tom čase mala len 10 rokov!

Bella Thorne aktuálne púta pozornosť najmä svojimi aktivitami mimo hereckej kariéry. Pred dvomi rokmi si založila profil na OnlyFans a predajom svojich odvážnych fotiek a videí si za prvých 24 hodín zarobila rekodný milión dolárov.

Do povedomia verejnosti sa však pred rokmi dostala účinkovaním v počinoch od Disney Channel a neskôr zahviezdila vo filme Bratia ako sa patrí a v seriáli Shake it up!, v ktorom stvárnila hlavnú úlohu CeCe Jones. No jej začiatky vôbec neboli jednoduché.

Herečka v týchto dňoch prijala pozvanie do podcastu modelky Emily Ratajkowski a porozprávala o svojich šokujúcich skúsenostiach z filmárskej brandže. Vraj ju raz dokonca vystrihli z filmu. Kvôli tomu, že režisér mal pocit, že s ním flirtovala. Lenže... V tom čase mala Bella len 10 rokov.

„Raz som dostala od režiséra spätnú väzbu, mala som len 10... Šéf kastingu zavolal môjmu agentovi, ten zavolal mojej mame a povedal: "Takže nepostúpila ďalej, pretože režisér mal pocit, že s ním flirtuje a bolo mu to naozaj nepríjemné,“ opísala situáciu Bella.

Ratajkowski poznamenala, že toto je presným príkladom "Hollywoodu a pedofílie a sexualizácie detí". „Snažila som sa nájsť chybu v sebe. Pýtala som sa: Čo si urobila, Bella? Čo si urobila, že si v ňom vyvolala takýto pocit?“ opísala chvíle herečka s tým, že si nakoniec pripomenula, že skutočným problémom nie je ona. „O čom to dop*dele hovoríš, človeče? Je úplne jedno, čo som povedala, je jedno, či som povedala, zjedz hneď teraz moje h*vno. Mala som 10 rokov, prečo si si to vôbec myslel?“

Raz ju dokonca raz takmer vyhodili z Disney Channel, pretože sa v 14-tich rokoch objavila na pláži v dvojdielnych plavkách. „Stylista, s ktorým som chodila von, mi dal retiazku, takú tú na telo. Bol tam fanúšik, odfotili ma tak na pláži a takmer ma vyhodili,“ prekvapila svojimi slovami Bella. Ľudia sa totiž do nej pustili, že je nechutné, aby sa takto obliekalo a ukazovalo na verejnosti malé dievčatko.

„Obviňovali ma a nútili Disney, aby ma vyhodili, samozrejme, že ma nevyhodili, ale tiež hovorili: Prišlo veľa negatívnych ohlasov, všetci sa kvôli tomu rozhorčujú, že si bola v bikinách na pláži,“ pokračovala Bella s tým, že nabudúce sa mohla na pláži ukázať len v krátkych nohaviciach a voľnom tričku.