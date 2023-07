Výstredná herečka sa na pláži túlila k snúbencovi: Takmer pri tom UKÁZALA PRSIA!

Herečke Belle Thorne a jej partnerovi Markovi Emmsovi stačilo len zopár mesiacov na to, aby zistili, že sú pre seba tí praví. Začali spolu randiť v lete minulého roka, no vzťah verejne potvrdili až na Valentína. No a už o tri mesiace neskôr na sociálnych sieťach oznamovali zásnuby.

Aktuálne sa dvojica nachádza v talianskej Taormine, kde si vychutnáva romantickú dovolenku. Paparazzi zaľúbencov zachytili, ako sa k sebe túlia na pláži. A zatiaľ čo podnikateľ bol kompletne oblečený, ryšavka mala na sebe modré bikiny a voľnú košeľu.

Plavky však mala zjavne slabšie uviazané. Pri intímnej chvíli so snúbencom tak skoro ukázala prsia. Podprsenka sa jej totiž z vnád pomaly vyhŕňala a chýbal len maličký kúsok na to, aby jej spod kúska modrej látky vykukli bradavky. Veď pozrite sami!