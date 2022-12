SMRŤ ikonického Maxi Jazza (†65) všetkých šokovala: Posledné zábery... Plánoval veľkolepý hudobný návrat!

LONDÝN - Na Štedrý deň sme na Topkách informovali, že vo veku 65 rokov zomrel spevák Maxi Jazz, líder britskej tanečnej skupiny Faithless. Smutná správa okamžite zasiahla fanúšikov po celom svete. O to viac, že sa tešili na jeho veľkolepý hudobný návrat. Spevákove posledné zábery pred smrťou totiž prezrádzajú, že naplno pracoval na nových piesňach!

Spevák Maxi Jazz, vlastným menom Maxwell Fraser, bol zakladajúcim členom skupiny Faithless, ktorá sa v 90. rokov preslávila singlami God Is a DJ, We come 1 či Insomnia. Spolu s ním projekt zakladali aj hudobníci Rollo Armstrong a Sister Bliss. Práve ona na Štedrý deň oznámila, že spevák zomrel v piatok počas spánku vo svojom dome v Londýne.

Správa okamžite obletela svet a zasiahla každého milovníka elektronickej tanečnej hudby. Mnohí z nich sa totiž už nevedeli dočkať jeho veľkolepého hudobného návratu. Ako totiž prezrádza Maxiho posledný príspevok pred smrťou, ktorý zverejnil na sociálnej sieti Instagram, pracoval na novej tvorbe a čoskoro ju plánoval predstaviť svetu...

Už to však, bohužiaľ, nestihol. „Návrat mocných E-Type Boys! Skúška u mňa, radostné zvuky v pochmúrnej polovici jesene,“ napísal k záberom zo štúdia, ktoré mal vo svojom dome. Maxi Jazz bol členom Faithless do roku 2011, kedy sa skupina rozpadla. V roku 2015 sa potom postavil na čelo skupiny hudobníkov s názvom Maxi Jazz & The E-Type Boys.

Spoluhráč z kapely Jake Libretto, ktorý sa minulý mesiac objavil aj v Maxiho poslednom príspevku na Instagrame, neskrýval svoj žiaľ. Na sociálnej sieti sa podelil o dojemnú poctu zosnulému kolegovi: „Legenda, učiteľ, kamoš z kapely a to najdôležitejšie - môj priateľ! Urobil si pre mňa viac, než si si kedy myslel. Vďaka tebe sa splnil môj sen stať sa hudobníkom. Odpočívaj, drzý chlapček! Budem ťa milovať a veľmi mi chýbaš, Maxi Jazz!“