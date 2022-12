Meghan chcela spáchať samovraždu: Slová Harryho trhajú srdce!

Médiá sú plné správ o šokujúcom dokumente odídencov z kráľovskej rodiny. Tá doposiaľ vôbec nekomentovala ich tvrdenia a je dosť pravdepodobné, že sa k žiadnemu z obvinení ani vyjadrovať nebudú.

V dokumente dostala priestor aj matka bývalej herečky - Doria Ragland. Tá neudržala slzy, keď hovorila o tom, ako svoju dcéru nemohla ochrániť. Meghan totiž v čase, keď žila v Británii, bola taká zúfala, že chcela dobrovoľne odísť z tohto sveta. „To, že mala samovražedné myšlienky, že tu nechcela byť... Pre matku nie je jednoduché toto počuť. A ja som jej nedokázala pomôcť,” poznamenala Doria, ktorá teraz žije v blízkosti svojej dcéry, jej rodiny a so všetkým im pomáha.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Netflix

Meghan k týmto pochmúrnym myšlienkam vraj prišla kvôli silnému tlaku médií a preto, lebo ju ničil život v kráľovskej rodine. „Mala som pocit, že to všetko skončí, keď tu už nebudem,” povedala k tomu tmavovláska. Harry sa netají tým, že keď sa mi milovaná manželka s tým priznala, bol na dne. „Nikdy som si nemyslel, že to zájde až tak ďaleko. A keď to zašlo, cítil som zlosť a hanbu. Nevyrovnával som sa s tým práve najlepšie,” uviedol.