Šokujúce priznanie Celine Dion: Trpí nevyliečiteľnou chorobou!

Hviezdna kanadská speváčka Celine Dion dnes na svojom profile na sociálnej sieti Instagram priniesla veľmi smutné správy. Vo videu, ktoré zverejnila, totiž priznala vážne zdravotné problémy. Tie jej komplikujú nielen jej spevácku kariéru, ale dokonca aj bežný život.

Dion trápi jej zdravotný stav už dlhšiu dobu. V januári tohto roka zrušila viacero naplánovaných vystúpení vrátane svojho turné v USA a Kanade, ktoré sa malo konať v marci a apríli. Dnes potvrdila, že choroba, s ktorou bojuje, ja takzvaný syndróm Stiff-person. Ide o ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré postupne uzamyká telo v strnulých pozíciach. Na toto ochorenie zatiaľ neexistuje žiadna liečba.

„Zdravím všetkých. Je mi ľúto, že mi trvalo tak dlho sa vám prihovoriť. Veľmi mi chýbate a nemôžem sa dočkať, kedy vám to poviem osobne aj na javisku. Ako viete, vždy som bola otvorená kniha. Teraz som konečne pripravená povedať vám pravdu. Už veľmi dlhú dobu bojujem so zdravotnými problémami. Bolo pre mňa veľmi náročné čeliť mojím problémom. Nedávno mi zistili neurologické ochorenie, ktoré sa nazýva syndróm Stiff-person. Šanca, že ho dostanete, je približne jedna k miliónu," začala v emotívnom videu Dion.

„Momentálne ešte len zisťujeme informácie o tejto vzácnej chorobe. Dnes už však viem, že má za následok kŕče, ktoré ma trápia. Bohužiaľ, tieto kŕče ovplyvňujú každý jeden aspekt môjho života. Niekedy mám problém s chôdzou a ovplyvňuje to aj moje hlasivky a nedovoľuje mi to spievať spôsobom, akým som zvyknutá. Bolí ma, že vám musím oznámiť, že nebudem schopná ísť na turné do Európy, ktoré je naplánované na február. Mám okolo seba skvelý tím doktorov a moje úžasné deti, ktoré ma podporujú a pomáhajú mi," povedala speváčka.

„Jediné, čo viem je, že spievam celý život a je to vec, ktorú mám najradšej. Chýbate mi vy a aj to, ako som pre vás mohla vystupovať. Do mojich šou som dávala vždy 100%, ale môj aktuálny zdravotný stav mi to momentálne nedovolí. Ak sa s vami ešte niekedy chcem stretnúť, musím sa teraz sústrediť na môj zdravotný stav. Mám však nádej, že som na ceste k tomu, aby som sa vyliečila. Chcem sa vám všetkým poďakovať za vaše priania a lásku, ktoré ste mi posielali na sociálnych sieťach. Znamená to pre mňa veľmi veľa. Dávajte si na seba pozor a buďte zdraví. Milujem vás a dúfam, že vás uvidím čo najskôr," povedala so slzami v očiach Dion.