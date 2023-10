Krásna kadetka (67) z Policajnej akadémie UKÁZALA TELO: Mahoneyho by zbalila aj teraz!

Kim Cattrall (Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Svetovú slávu herečka získala vďaka úplne inej úlohe, no skalní fanúšikovia Policajnej akadémie si ju môžu pamätať aj ako kadetku Karen Thompson z Policajnej akadémie. Reč je o Kim Cattrall, ktorá stvárnila Samanthu v Sexe v meste. Aktuálne má už 67 rokov, no stále je rovnako sexi, ako v spomínaných počinoch... Dôkazom je nová reklama, v ktorej ukázala svoje telo. Pozrite, Mahoneyho by zbalila aj teraz!