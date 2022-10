Manželstvo známej aristokratky (90) bolo PEKLO: Muž jej dával drogy, vzal ju do bordelu... A zmlátil ju tak, že ohluchla!

Barónka Glenconner si prešla peklom! Inak sa asi ani nedá opísať to, čo prežila v manželstve s Colinom Tennantom, tretím barónom Glenconner. Ten bol medzi šľachtou a prominentami celkom obľúbený. Vlastnil totiž ostrov Mustique, kde zriadil luxusný rezort. Dovolenky si tam v maximálnom súkromí užívali napríklad Mick Jagger, David Bowie a mnohí ďalší. Taktiež aj princezná Margaret a jej sestra Alžbeta II. s manželom. Ako miesto oddychu volia túto destináciu aj William a Kate. Súkromný ostrov má totiž vlastnú policajnú ochranu.

A hoci v spoločnosti bol lord Glenconner zábavný a štedrý, k svojej žene sa podľa jej slov správal ako k dobytku. „Domáce násilie som znášala takmer počas celého nášho manželstva,” uviedla k tomu 90-ročná aristokratka, ktorá v novej knihe zverejnila aj šokujúce detaily zo vzťahu, v ktorom napriek všetkému zotrvala.

Barónka celkom otvorene spomínala na to, ako dúfala, že ju Colin do sexuálnej sféry zaučí s jemnosťou a láskavosťou. Veľmi sa však mýlila... „Počas našej svadobnej noci mal záchvat hnevu. Bolo to bolestivé a nie príliš prijemné. O dva dni na to, ma v noci zobral do bordelu, kde som sa mala prizerať súkromnej sexuálnej šou. Bol to tak veľmi ponižujúce,” uviedla Anne vo svojej knihe.

Ani časom sa to však vôbec nezlepšilo. „Náš sexuálny život bol poznačený kritikou a sklamaním. Bol na mňa vždy nahnevaný, čo to samozrejme celé ešte zhoršovalo. Snažila som sa, ale nikdy to medzi nami nefungovalo. Vinila som z toho seba,” dodala.

Podľa jej slov to pôsobí dojmom, že lord našiel spôsob, ako ich milostný život okoreniť. „Do nápoja mi niečo namiešal. Myslím si, že to bolo LSD. Mala som ten najdesivejší zážitok s rôznymi halucináciami. Nakoniec sme sa ale napriek môjmu strachu vášnivo a bez zábran milovali. Na druhý deň mi povedal, že to bolo úžasné a že chce, aby to bolo vždy takto,” zaspomínala si Anne. Tú trápilo, že namiesto toho, aby k nej skúsil byť jej manžel nežný, tak ju omámil, aby si s ňou mohol robiť, čo chcel.

Galéria fotiek (2) Colin Tennant, Lord Glenconner

Zdroj: profimedia.sk

Sexuálny život však nebol jedinou oblasťou, ktorá v tomto manželstve bola problematická. Colin totiž mával záchvaty hnevu. Na svoju ženu zvykol kričať, pľuť a hádzať vecami. Azda najšokujúcejší momentom bola oslava narodenín ich dvojičiek na súkromnom ostrove Mustique v 70. rokoch.

„Než som stihla zareagovať, zobral ma za ruku a odtiahol preč z baru, kde som sa venovala hosťom. Keď ma autom viezol k nášmu domu, bez toho, aby som to čakala, ma udrel zozadu do hlavy svojou vychádzkovou palicou. Zosunula som sa na zem a on si na mne vybil svoju zlosť. Snažila som sa chrániť si hlavu a prosila som ho, aby prestal, ale neurobil to. Bol taký nahnevaný, že som si myslela, že ma zabije,” šokovala spomienkami barónka. Tá sa následne na to odplazila do izby a zamkla sa. Ako dodala, po bitke mala prasknutý ušný bubienok a na ucho prestala počuť. Colin za ňou neskôr prišiel aj s ospravedlnením...

Anne zotrvala po jeho boku až do jeho smrti v roku 2010. Venuje sa filantropii a podpore týraných žien. Kniha, z ktorej úryvky zverejňuje Daily Mail, má názov Whatever Next? a vychádza 17. novembra.