Fanúšikovia obľúbeného seriálu smútia: Zomrela ďalšia hviezda z To je vražda, napísala!

Začiatkom minulého týždňa zomrela legendárna herečka Angela Lansbury, ktorá sa preslávila hlavne ako detektívka Jessica Fletcher v seriáli To je vražda, napísala. Minulú nedeľu by sa umelkyňa dožila 97 rokov.

Fanúšikov tohto legendárneho počinu však teraz zasiahla ďalšia smutná správa. Vo veku 86 rokov zomrel aj herec Ron Masak. Ten sa medzi rokmi 1985 a 1996 objavil vo viac ako 40 epizódach tohto počinu.

O jeho smrti informuje Mirror, ktorému to potvrdila smútiaca rodina. Herec zomrel prirodzenou smrťou a bol obklopený svojimi najbližšími. Okrem spomínanej detektívky sa objavil aj vo viacerých filmoch a seriáloch, ako napríklad Second Effort, A Time For Dying či The Twilight Zone.