NAHÉ PRSIA ako módny doplnok: Hviezdna kráska na červenom koberci v PRIESVITNÝCH šatách!

NEW YORK - Nedeľný večer patril prestížnemu spoločenskému podujatiu Academy Museum Gala. Pozvanie na túto udalosť si nenechalo ujsť obrovské množstvo svetových hviezd. Medzi nimi aj krásna herečka Olivia Wilde (38).Tá sa zjavne rozhodla, že svojou krásou poriadne poprovokuje všetkých prítomných. Na seba si totiž obliekla úplne priesvitné šaty. Každý tak videl jej nahé prsia!

Príchod hviezd na Academy Museum Gala v Los Angeles mal poriadne erotický náboj. Najprv v čiernych priesvitných šatách poprovokovala 21-ročná dcéra bývalej topmodelky Cindy Crawford, Kaia Gerber... A potom sa pred fotografov postavila hviezdna herečka Olivia Wilde.

Na sebe mala krásne strieborné trblietavé šaty s lemom z ružového peria a vyzerala ako dokonalá nežná víla. No stačilo, aby sa rozsvietili blesky a plavovláska stála na VIP koberci takmer nahá. Doslova to pôsobilo, akoby Olivia svoje nahé prsia povýšila na módny doplnok. No rozhodne sa nemá za čo hanbiť!