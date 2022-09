Meghan pred odletom do Ameriky šokuje: Poriadne TRÚFALÝ KROK smerom k novému kráľovi!

LONDÝN - Rozhodla sa upokojiť napätú situáciu v kráľovskej rodine, alebo je za tým niečo celkom iné? Herečka a manželka princa Harryho (38) - Meghan (41) vraj zaslala novému kráľovi Karolovi III. (73) list so žiadosťou na osobné stretnutie. Na tom by nebolo nič zvláštne... Lenže vojvodkyňa zo Sussexu požaduje, aby ich rozhovor prebehol medzi štyrmi očami.

So zaujímavou informáciou prišiel britský novinár Neil Sean. Ten pracuje pre viacero televízii, vrátane NBC News. Ako tvrdí, podľa zdroja blízkeho kráľovskej rodine mala Meghan podať oficiálnu žiadosť o stretnutie s novým kráľom Karolom III.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Profimedia

Americká herečka požaduje, aby sa stretnutie odohralo za zatvorenými dverami a medzi štyrmi očami. Podľa Seana chcú spoločne s princom Harrym takpovediac vyčistiť vzduch predtým, než sa dvojica vráti do USA, kde ich čakajú deti Archie (3) a Lilibet (1).

Galéria fotiek (4) Kráľ Karol III.

Zdroj: SITA/Hannah McKay/Pool Photo via AP

„Je to pravda. Meghan chce stretnutie s kráľom Karolom III. medzi štyrmi očami. Počuli ste správne. Pravdupovediac, je to od nej veľmi odvážne. Bola by to však výborná príležitosť, ako vyčistiť vzduch a vysvetliť si niektoré veci, ktoré sa udiali počas posledných dvoch rokov," povedal Smith na svojom kanáli na YouTube.

„Nech si o Meghan myslíte čokoľvek, musíte oceniť jej sebadôveru. Keď sa však na túto žiadosť pozrieme bližšie, nemáme ani len tušenie, či bude úspešná, uzavrel novinár.