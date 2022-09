William a Kate majú PROBLÉM: Odpadnete z toho, čo George (9) povedal spolužiakom!

Keď sa princ George a jeho sestra Charlotte zúčastnili pohrebu svojej prababičky Alžbety II., reakcie verejnosti boli rôzne. Ich rodičia sa aj na základe odporúčaní od radcov rozhodli, že ich účasťou dajú najavo, že sa na svoje poslanie a postavenie v monarchii dôsledne pripravujú.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA

Aj odborníčka na kráľovskú rodinu - Katie Nicholl vo svojej najnovšej knihe s názvom The New Royals uvádza, že deti princa Williama sú vychovávané tak, aby boli pripravené na to, čo ich čaká. „Zvlášť princa Georga vedú k tomu, aby si bol vedomý, kým je a akú úlohu zdedí. Zároveň ho ale teraz nechcú zaťažovať povinnosťami.” uvádza vo svojej publikácii Nicholl.

Tiež pokračuje: „George chápe, že jedného dňa bude kráľom. A keď sa raz hádal so spolužiakom, rovesníkov odrovnal poznámkou - Môj otec bude kráľom, takže si radšej dávajte pozor!”

Katie Nicholl sa vo svojej knihe zameriava aj na to, že Kate a William by svoje deti v niektorých smeroch radi vychovávali tak, ako to majú iné bežné deti. Chcú im totiž dopriať "obyčajné detstvo". Podľa medializovaných informácií však v porovnaní s inými rovesníkmi nemajú k dispozícii tablety a iné moderné technológie. „Chcú viac povzbudiť ich predstavivosť a dbajú o to, aby trávili dostatok času vonkajšími aktivitami,” uviedol dobre informovaný zdroj.