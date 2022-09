Obrovský žiaľ spojil Williama a Harryho: Nečakané gesto smerom k Meghan... Toľko lásky nečakala!

Fantastická štvorka! Aj takéto titulky sa objavovali v médiách, keď sa v sobotu podvečer k davom smútiacich ľudí vo Windsore vybrali bratia William a Harry s manželkami. Hoci podľa prvotných informácií to bol vraj práve kráľ Karol III., kto mal mať prsty v tom, že sa zmierili, neskôr sa ale ukázalo, že práve jeho nástupník na trón urobil toto gesto zmierenia.

Ako informuje Daily Mail, William mladšiemu bratovi poslal správu, či sa spoločne s Meghan k nim pridajú. Zruba 40 minútová prechádzka bola chvíľou, ktorú s nadšením sledovala nielen Británia. Vzťah bratov bol totiž v posledných rokoch chladný a hovorilo sa o viacerých sporoch.

Galéria fotiek (19) Zdroj: SITA

„Tento moment sa zapíše do histórie. A pre celú rodinu má tiež veľký význam. William chcel gestom zmierenia ukázať súdržnosť rodiny, ktorá je tak potrebná. Možno sa im vďaka tomu podarí zahojiť aj niektoré staré rany,” povedal k tom zdroj z kráľovského prostredia.

Počas stretnutia so smútiacim davom však nastala aj iná, poriadne dojímavá situácia. Meghan je totiž v očiach verejnosti všeobecne vnímaná v takom negatívnejšom duchu. Istá tínedžerka ju však zahrnula krásnym gestom lásky. Keď sa ku nej Meghan prihovorila, spýtala sa jej, či ju môže objať. „Bol to úžasný moment. Stále sa trasiem. V určitý moment som to tak cítila, že je to tá správna vec, ktorú mám urobiť. Chcela som, aby cítila, že aj napriek všetkému je v Británii vítaná,” uviedla v rozhovore pre CNN školáčka. „Bolo krásne vidieť ich opäť všetkých spolu,” dodala.