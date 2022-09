Kráľ Karol III. ako ho (ne)poznáte! FOTO a PIKOŠKY zo života najdlhšie čakajúceho človeka na trón

Galéria fotiek (22) Kráľ Karol III. a jeho sestra Anne na fotografii z detstva.

► Kráľ Karol III. si bol veľmi blízky s babičkou z matkinej strany. Ona podporovala jeho vzťah k prírode a umeniu. Povráva sa, že ako 2-ročný sedával na jej posteli a hral sa s rúžmi, lebo ho fascinovali farby.

► Ako dieťa bol Karol III. veľmi citlivý. V škole ho vraj šikanovali.

► Nový kráľ sa učil hrať na piano, trúbku a violončelo. Počas štúdia bol dokonca súčasťou školského orchestru.

► Keď mal 14 rokov, spolužiaci ho vzali do dedinskej krčmy. Tam si objednal alkohol. Svedkom toho bol aj istý reportér, ktorý sa postaral o škandál. Princov bodyguard Don Green vďaka tomuto prešľapu dostal padáka.

► Kráľ Karol III. bol prvým kráľovským dieťaťom, ktoré navštevovalo školu. Zároveň bol prvým členom britskej monarchie, ktorý získal univerzitný diplom. Promoval na Cambridgeskej univerzite, ktorú ukončil titulom bakalár umenia.

► V roku 1970 podstúpil Karol III. svoju prvú cestu do Washingtonu, kde strávil čas s dcérou Richarda Nixona. - Triciou. Povráva sa, že prezident ju chcel za neho oženiť.

► Jeho manželkou sa napokon stala Diana Spencer, s ktorou sa vraj pred svadbou stretli len 13-krát. V minulosti randil s jej staršou sestrou Sarah, s ktorou sa zoznámil na dostihoch v Ascote.

► Karol III. bol prvým mužom z rodiny, ktorý bol prítomný pri narodení svojich synov Williama a Harryho.

► V roku 1980 vydal knihu pre deti s názvom The Old Man of Lochnagar. Ide o príbeh, ktorý akoby vyrozprával svojim mladším bratom - Andrewovi a Edwardovi.

► Jeho bývalý tajomník - Julian Payne v minulosti prezradil, že Karol III. vynecháva najhlavnejšie jedlo dňa - obec. Dôvodom je jeho pracovná zaneprázdnenosť. Kráľove typické raňajky pozostávajú z ovocia, semiačok a čaju. Okolo 17:00 hodiny si s manželkou dajú napríklad sendviče a ovocný koláč. O 20:30 zvykne večerať.

► Počas pracovného dňa si Karol III. dopraje okolo 13:00 prestávku. Nie však na jedlo, ako by sa mohlo zdať, ale na prechádzku na čerstvom vzduchu. Mimochodom, okná v jeho pracovni sú vraj bežne otvorené dokorán.

► Karol III. zvykne pracovať aj dlho do noci. Po večeri si napríklad zhruba o 22:00 opäť sadne k pracovnému stolu, kde zostane aj do polnoci.

► Svojho času bol označený ako najpracovitejší člen kráľovskej rodiny.

► Nový kráľ sa vraj bežne prezlieka 5-krát za deň.

► V roku 2009 sa ocitol na čele rebríčka najlepšie oblečených mužov, ktorý zostavil magazín Esquire UK.

► Pri cestovaní má kráľ špecifické požiadavky. Zvykne si so sebou brať svoj ortopedický matrac, vlastnú záchodovú dosku, posteľné obliečky, komodu a dva obľúbené obrazy zachytávajúce škótsku krajinu.

► Kráľ Karol III. preferuje konkrétnu značku toaletného papiera.

► Pri kúpeli kráľ požaduje vaňu napustenú do polovice vlažnou vodou.

► Kráľ Karol III. rád hospodári a v minulosti dokonca priznal, že sa rozpráva s rastlinami na svojej farme. Keď zasadí strom, potrasie mu vetvičkou a zaželá všetko dobré.

► Je veľkým ochrancom životného prostredia. Založil spoločnosť, ktorá predáva udržateľne vyrobené potraviny a produkty.

► Nový kráľ sa aktívne venuje umeniu. Od roku 1997 zarobil predajom svojich obrazov 3 milióny dolárov, ktoré vždy poputujú na charitu. Zvyčajne maľuje krajinky.

► V roku 2003 poslal Ozzymu Osbournovi do nemocnice ako darček fľašu whisky. Slávny umelec tam bol hospitalizovaný po vážnej dopravnej nehode. Síce milé gesto, ale vzhľadom na to, že Ozzy mal problém s alkoholom, nie príliš vhodné.

► V roku 2012 bol objavený nový druh žaby, ktorú pomenovali ako rosnička princa Charlesa. Urobili tak na jeho počesť, aby ocenili jeho prácu na ochrane dažďových pralesov.

► Karol III. je patrónom a členom viac ako 400, prevažne charitatívnych, organizácií.