KRÁSNA SPRÁVA! Najkrajšia žena sveta porodila: Dieťa sa volá ako... FARBA!

Adriana Lima bola v minulosti vydatá za srbského basketbalistu Marka Jarića. S ním má dve dcérky - 12-ročnú Valentínu a o tri roky mladšiu Siennu. Ako najnovšie prezradila, 29. augusta priviedla na svet svoje tretie dieťatko. Jeho otcom je modelkin aktuálny partner - filmový producent Andre Lemmers.

Galéria fotiek (6) Adriana Lima

Zdroj: SITA

Ako Lima na svojom profile na sociálnej sieti Instagram prezradila, synčekovi dali celkom netradičné meno - Cyan. „Je to azúrová farba medzi zelenou a modrou. Je to farba vôd Bora Bora a Maldiv - miest, ktoré chce naša rodina navštíviť. Je to teraz naša obľúbená farba. Farba očí nášho chlapčeka. Vitaj v našom svete, Cyan Lima Lemmers,” napísala pyšná mamina k fotke, ktorá zachytáva oko jej najväčšieho pokladu.