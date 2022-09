V Kostarike zhabali 2,5 tony kokaínu ukrytého v kontajneri smerujúcom do Európy

SAN JOSÉ - Kostarická polícia zhabala 2,5 tony kokaínu v prekladisku kontajnerov v prístave Moín na karibskom pobreží, drogy sa nachádzali v kontajneri smerujúcom do Belgicka. V sobotu to oznámilo kostarické ministerstvo pre verejnú bezpečnosť, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra DPA.

Bezpečnostné sily odhalili kokaín v kontajneri s ovocím, ktorý bol už pripravený na prepravu do Belgicka, dodalo ministerstvo v tvíte. Kostarické úrady skonfiškovali v prístave Moín v roku 2020 5,8 tony kokaínu určeného pre Holandsko a bol to najväčší drogový úlovok úradov v tejto stredoamerickej krajine, pripomenula v nedeľu v správe DPA. Drogové kartely pašujú veľké množstvá kokaínu z Južnej Ameriky cez Strednú Ameriku do USA alebo Európy a využívajú pritom rôznorodé prepravné trasy.