SODOMA GOMORA na odovzdávaní cien: Holý zadok aj MEGA joint na pódiu a… TOTO je erotická šou?!

NEW JERSEY - V nedeľu sa v New Jersey odovzdávali ocenenia ankety MTV Video Music Awards. O bizarných kúskoch z "červeného" koberca sme už dnes písali. No v tomto duchu nezaostával ani samotný program. Jeden interprét sa tam predvádzal s holým zadkom, ďalší vytiahol mega jointa a speváčka... Och, to bola erotická šou?!

Konkurencia na hudobnom trhu je obrovská, a tak sa mnohí interpréti snažia stoj čo stoj od ostatných nejako odlíšiť. Keď už to nejde umeleckou tvorbou, tak aspoň správaním či výzorom. Prehliadkou takých spevákov bolo aj nedeľné odovzdávanie hudobných cien MTV Video Music Awards. Jeden bizár sa odohrával na "červenom" koberci. No a druhý na pódiu.

Diváci určite zostali prekvapení, keď na javisko vyšiel spevák Damiano David z rockovej kapely Måneskin. Ten nielen, že pôsobil, že sa nestíhal v šatni prezliecť a pred ľudí dobehol bez trička, ale ani normálne nohavice na sebe nemal. Obliekol si len niečo, čo v intímnych oblastiach vôbec nespĺňalo svoj účel. Vyzeralo to, akoby mal na sebe len vysoké čižmy. Navyše zozadu ho prakticky všetci prítomní videli v tangáčoch.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SITA

Galéria fotiek (6) Zdroj: SITA

O rozruch sa postaral aj slávny raper Snoop Dogg. Ten na odovzdávaní cien zaspieval pieseň s názvom "From the D 2 the LBC" s kolegom Eminemom. No a v jednom momente na pódiu vytiahol mega veľký joint, teda marihuanovú cigaretu, a počas vystúpenia ho tam "fajčil".

Galéria fotiek (6) Zdroj: SITA

Mužskí diváci si zas určite pochvaľovali vystúpenie speváčky Anitty. Odspievať pieseň Envolver totiž prišla v červenom sieťovanom overále, ktorý odhaľoval jej postavu a len tak-tak prekrýval jej bradavky. V kombinácii so zvodnými tancami to však nebolo len sexi, ale miestami to pôsobilo ako erotická šou. Veď posúďte sami!

Galéria fotiek (6) Zdroj: SITA