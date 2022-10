Och! Slávna Mariah Carey v priesvitnom BEZ PODPRSENKY: Vidno jej nohavičky a ešte ju to aj rozširuje!

Galéria fotiek (2) Mariah Carey to tento raz s outfitom nevyšlo.

Zdroj: SITA

NEW YORK - Slávna Mariah Carey (53) je ženou krv a mlieko. Je známa tým, že nie je žiadne tintítko, no disponuje peknými ženskými krivkami. Aj tie však treba vedieť obliekať. A najnovšie sa jej to veľmi neodarilo. Obliekla si priesvitné šaty bez podprsenky... Bolo jej vidno nohavičky a ešte ju to aj rozširovalo!