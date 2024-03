Bella z Twillightu po ÚLETOCH s vizážou: Opäť stavila na ženskosť… Páni, tá je SEXI!

Kristen Stewart (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Kristen Stewart sa pred 16 rokmi preslávila vďaka úlohe Belly v ságe Twilight. Vtedy chvíľu pred verejnosťou s hereckým kolegom Robertom Pattinsonom predstierali vzťah… Potom však začala randiť so ženami a aj jej imidž sa výrazne zmenil. Roky doslova pútala pozornosť svojimi úletmi s vizážou… Aktuálne však opäť stavila na ženskosť a bola naozaj sexi!

Kristen Stewart patrí k tým slávnym ženám, ktoré rady experimentujú so svojím zovňajškom. Blond vlasy, krátky strih, tmavé vlasy, ale aj účes ako ošklbané kura. K tomu oblečenie, ktoré jej vizáž buď vyzdvihne alebo naopak ešte viac zhorší.

Aktuálne herečka prijala pozvanie do Late Show so Stephenom Cobertom, kde ju paparazzi nafotili cestou do štúdia. A nevedno, či brunetka zmenila stylistu, ale… Vyzerala výborne. Svoje hnedé vlasy mala vypnuté dohora, oblečenú mala dlhú čienu sukňu a rafinovaný top, ktorý len vyzdvihol jej ženskosť. Outfit doplnila silónkovými podkolienkami a vysokými topánkami. Pozrite, aká bola sexi!

(Zdroj: Profimedia)