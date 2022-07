Najväčšia BOLESŤ televíznej hviezdičky: Dcérka zomrela 2 dni po narodení!

Počas uplynulého týždňa sme vás na topkách informovali o tragickej nehode v Turecku, pri ktorej sa vážne zranila hviezdička reality šou TOWIE - Yazmin Oukhellou. Jej priateľ - 33-ročný Jake McLean, ktorý auto šoféroval, bol na mieste mŕtvy.

Tieto smutné správy nepochybne zasiahli aj inú známu tvár zo šou - Lauren Goodger, ktorá s Jakeom v minulosti randila. Osud však tmavovláske v priebehu najbližších dní uštedril ešte ďalšiu, zvlášť bolestivú, ranu.

Ako tmavovláska v nedeľu ráno na svojom Instagrame oznámila, jej dcérka Lorena, ktorá prišla v piatok na svet, zomrela. Lauren si to nedokáže vôbec vysvetliť. Počas tehotentva, pôrodu, i po ňom totiž nebadala žiadne komplikácie. „Bolo to to najkrajšie zdravé bábätko, aké som kedy videla. Rovnako ako jej sestra. Žiadne slová neodkážu opísať, čo cíti matka, ktorá toľko mesiacov nosila svoje dieťa, porodila ho a potom oň príde,” napísala zdrvená Lauren.

Tej sú v týchto ťažkých chvíľach najväčšou oporou jej partner Charles a ich takmer ročná dcérka Larosa. „Nikdy sa cez to nedostanem, ale naučím sa žiť s Lorenou v srdci. Bude so mnou navždy a raz sa zase stretneme. Veľmi ťa milujem,” odkázala svojej dcérke do neba.