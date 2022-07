Desivá nehoda televíznej hviezdy: TRAGÉDIA! On (†33) na mieste MŔTVY, ona VÁŽNE ZRANENÁ

Ako informuje The Sun, auto, v ktorom sa viezli, spadlo z útesu. Tragédia sa odohrala v tureckom meste Bodrum, kde bol Jake podľa všetkého kvôli pracovným povinnostiam a jeho známa frajerka mu robila spoločnosť a užívala si oddych pri mori.

„Je to veľký šok pre všetkých, čo sú so šou nejakým spôsobom spojení. Jake a Yaz sú v našich kruhoch dobre známi. A hoci on nebol zrovna "svätý", je to neuveriteľná tragédia. Všetkých to zasiahlo,” uviedol zdroj z ich okolia. „Všetci držíme palce a modlíme sa, aby sa Yazmin rýchlo zotavila,” dodal.

Miestni obyvatelia sa vyjadrili, že po nehode prišli na miesto hneď záchranári, ale Jakea sa im zachrániť nepodarilo. Yazmin okamžite previezli do nemocnice.

Galéria fotiek (2) Yazmin Oukhellou a Jake McLean mali počas pobytu v Turecku desivú nehodu, ktorá skončila tragicky.

Jake McLean a Yazmin Oukhellou potvrdili svoj vzťah v máji 2021. Ich románik bol však poriadne búrlivý a viackrát sa rozišli a dali opäť dokopy. Ich priatelia to opisujú, že boli ako pes a mačka. V médiách sa spomínala aj Jakeova kriminálna minulosť. Bol odsúdený na tri roky za mrežami kvôli podvodu.

V minulosti randil s inou hviezdičkou spomínanej reality šou - Lauren Goodger. Tá momentálne nosí pod srdcom svoje druhé dieťatko a správy o tragickej smrti jej bývalého partnera ju tiež veľmi zasiahli.