Madonna našla svoju mladšiu kópiu: Tá PODOBA je dokonalá!

Pripravovaný film o kráľovnej popu spoznal meno herečky, ktorá stvárni legendárnu Madonnu. Je ňou Julia Garner (28), ktorá rolu ešte oficiálne neprijala, ale predpokladá sa, že tak urobí.

Medzi kandidátky na hlavnú úlohu patrili napríklad herečka Florence Pugh či speváčka Bebe Rexha, ale od začiatku sa najviac spomínala práve Garner. Tá si výborné meno spravila vďaka seriálom Ozark a Neskutočná Anna. Na svojom konte má aj jednu nomináciu na Zlatý glóbus.

Julia sa v minulosti netajila tým, že si je dobre vedomá, že nikdy nezíska rolu mladého zamilovaného dievčaťa. „Nie preto, že som škaredá, ale skôr preto, že nespĺňam hollywoodsky štandard krásy. Vždy som vyzerala akosi divne a čudne. Zvlášť, keď som mala 16 rokov. Mala som brčkavé vlasy a medzeru medzi zubami,” uviedla pre magazín Vulture mladá herečka.

Na filme bude pracovať aj samotná Madonna. Práve kvôli jej rozporom s režisérkou známou pod menom Diablo Cody sa natáčanie počinu predĺžilo. Tá na pripravovanom projekte prestala pracovať, pretože podľa jej slov nedostala dostatok priestoru na svoje nápady.

Výber herečky, ktorá obsadí hlavnú úlohu, bol nesmierne náročný proces. Madonna totiž kandidátky doslova mučila. Tie museli absolvovať 11 hodinové skúšky s choreografom speváčky, následne ďalšiu lekciu so samotnou blondínkou. Popri tom museli chodiť na spevácke skúšky. „Ak niekto má stvárniť túto ženu, musí byť skvelý vo všetkom,” uviedol na margo toho zdroj z produkčného tímu.

Filmové štúdio Universal Pictures, ktoré je distribútorom projektu, však ešte nedalo filmu zelenú. To sa stane až vtedy, keď bude mať finálny scenár, rozpočet a obsadenie. Ak by Garner úlohu prijala, celý proces by sa mal značne urýchliť.

