Moderátorka Televíznych novín: Minulý rok PÔROD, teraz ROZVOD!

Iveta Lutovská sa do povedomia najprv dostala ako Česká miss 2009. Neskôr sa z nej stala moderátorka.

A zdalo sa, že rovnako sa jej darí aj v súkromí. V roku 2011 sa vydala za podnikateľa Jaroslava Víta, v októbri 2013 priviedla na svet dcéru a minulý rok v lete syna.

Málokto by čakal, že necelý rok po pôrode bude oznamovať krach manželstva. Spravila tak v deň svojich narodenín. „39. Pre niekoho veľa, pre niekoho málo. Pre mňa akurát, aby som začala nový život,” oznámila na sociálnej sieti Instagram.

Keď ju české médiá oslovili, volila opatrné slová, ale bolo z nich prakticky všetko jasné. „Rozchod sa ponúka, ale nechcem sa vyjadrovať. Je to nový začiatok a ako sa to bude vyvíjať, sa uvidí,” povedala pre extra.cz. Redaktorka sa ale pre istotu uistila, či môže napísať, že sa s manželom rozišli. „Nechcem to komentovať. Takto to stačí. Nový začiatok, nový život,” vyhlásila kráska.