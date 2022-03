Hviezdna Mila Kunis je rodená Ukrajinka: Prehovorila o vojne a… Veľké gesto!

LOS ANGELES - Odkedy Rusko vstúpilo na územie Ukrajiny, šoubiznisoví novinári z celého sveta sa snažili získať vyjadrenie od hviezdnej Mily Kunis (38). Sympatická brunetka sa totiž narodila na Ukrajine a do USA sa prisťahovala, až keď mala 7 rokov. K tragickým udalostiam sa herečka vyjadrila až teraz, no zároveň urobila veľké gesto!

Mila Kunis je slovenským divákom dobre známa - do povedomia verejnosti sa dostala ešte vďaka seriálu Tie roky sedemdesiate, kde sa zoznámila aj so svojim aktuálnym manželom Ashtonom Kutcherom. No toto všetko by sa jej zrejme neudialo, keby sa v roku 1991 herečkini rodičia nerozhodli presťahovať do USA.

Na svoju rodnú krajinu však tmavovláska vždy rada spomína a nikdy sa netajila tým, že do svojich ôsmich rokov žila na Ukrajine. O to viac ju aktuálna situácia v jej domovine zasiahla. K mrazivým udalostiam z posledných dní sa Mila vyjadrila až po týždni, spolu s Ashtonom. „Narodila som sa v Černvči na Ukrajine v roku 1983. Do Ameriky som prišla v roku 1991,“ priblížila Kunis.

Vždy sa vraj považovala za hrdú Američanku a je vďačná za všetko, čo krajina urobila pre ňu a jej rodinu. „Ale v tejto chvíli, nikdy som necítila väčšiu hrdosť, že som Ukrajinka,“ priznala Mila. A pridal sa k nej Ashton: „Ja som nikdy nebol taký hrdý, že som ženatý s Ukrajinkou.“ Dvojica tiež vyjadrila obdiv všetkým statočným ľuďom, ktorí sa ráno musia prebúdzať do krvavej vojny.

„Udalosti, ktoré sa odohrali na Ukrajine, sú zničujúce. Na tomto svete nie je miesto pre tento druh nespravodlivého útoku na ľudstvo,“ odsúdila vojenskú inváziu. Hollywoodsky pár sa navyše spojil s organizáciami Flexport.org a Airbnb.org a na pomoc Ukrajincom darovali 3 milióny dolárov. Ich cieľom je však vyzbierať 30 miliónov, a preto sa obrátili s prosbou o pomoc na svojich fanúšikov.

„Flexport.org organizuje dodávky humanitárnych zásob do utečeneckých lokalít v Poľsku, Rumunsku, Maďarsku, na Slovensku a v Moldavsku. Airbnb.org poskytuje bezplatné krátkodobé ubytovanie utečencom utekajúcim z Ukrajiny,“ píše v popise pod videom. „Ukrajinský ľuď je silný a statočný, ale byť silný a statočný neznamená, že nie ste hodný podpory. Musíme podporiť ľudí na Ukrajine. Prosím, pomôžte nám,“ dodala.