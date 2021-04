Zasiahne kráľovná? Problémy pred pohrebom princa Philipa: Harry sa so starým otcom možno nerozlúči

Zdroj: TASR

LONDÝN - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan by museli najmenej do päťdňovej karantény, ak by zo Spojených štátov prileteli do Británie na pohreb princa Philipa, napísal denník The Guardian. Manžel britskej panovníčky Alžbety II. a Harryho dedo zomrel v piatok ráno vo Windsore.