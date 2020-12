Nastenka z Mrázika v rukách nepríčetného partnera: Škrtil ju uterákom, vytiahol na ňu nôž... TOTO jej zachránilo život!

MOSKVA - Herečka, ktorá v Mrázikovi roky dojíma svojou plachosťou, odtajila desivé tajomstvo z mladosti minulý rok českému Blesku. Natalja Sedych (72) sa dostala do konfliktu so žiarlivým milencom. Škrtil ju uterákom, dokonca na ňu vytiahol nôž. Keby neurobila toto, dnes by zrejme nežila!

Ruská rozprávka Mrázik je pravidelnou súčasťou našich Vianoc. Inak to nie je ani tento rok - televízia Markíza klasiku odvysiela dnes večer o 20:30. Diváci si tak opäť budú môcť pozrieť známy príbeh o pracovitej Nastenke, statočnom, ale samoľúbom Ivanovi a láske, ktorá vyhrá nad zlom. V skutočnom živote však herečka toľko šťastia v láske nemala.

Vážna nehoda v divadle: Marfa z Mrázika skončila na intenzívke!

Minulý rok pre český Blesk odtajnila desivú skúsenosť zo svojej mladosti. Stretávala sa v tom čase so skladateľom Viktorom Lebedevom, autorom filmovej hudby a mnohých sovietskych hitov. Bol v tom čase síce ženatý, no nijako mu to nebránilo v tom, aby trávil vášnivé noci s Nataljou. No zadaná bola aj samotná Nastenka. A dostala sa vďaka tomu do poriadnych problémov.

Mrázik je kultovou vianočnou rozprávkou. Natalja Sedych mala v čase natáčania len 15 rokov.

Keď sa totiž o jej tajnom romániku dozvedel jej vtedajší milenec, začal sa správať ako úplný šialenec. A herečka na to takmer doplatila životom. Vylákal ju totiž do hotelovej izby a tam ju začal škrtiť mokrým uterákom. Dokonca na ňu vytiahol nôž. Za život môže Natalja vďačiť svojmu hereckému talentu. Len vďaka tomu, že predstierala, že žiarlivca v skutočnosti miluje a je rozhodnutá si ho vziať, je dnes nažive.

Nakoniec sa rozprávkovej Nastenke podarilo utiecť s Lebedevom. Ani tento vzťah však nedopadol najlepšie. Dvojica sa zobrala a má spolu syna Alexeja, no kvôli pracovnej vyťaženosti žili manželia v rozdielnych mestách - Natalja v Moskve, Viktor v Petrohrade. No a herečka sa nakoniec dozvedela, že jej muž tam v skutočnosti žije s milenkou.

Natalja Sedych nemala v skutočnom živote veľké šťastie v láske.