Utajené dieťa?! ŠOK: Karel Gott má vraj aj syna!

Dominika Gottová už viackrát prekvapila kontroverznými vyjadreniami a neprestáva ani po smrti svojho otca. Najnovšie šokuje vyhlásením, že má utajeného brata.

„Myslela som si to dlho a teraz mi blízka osoba potvrdila, že mám brata,” tvrdí blondínka. „Meno tej osoby hovoriť nebudem, ale verejnosť by to mala vedieť,” dodala pre portál Super.cz.

Ona sama sa z tejto informácie evidentne teší, keďže vzťahy s jej sestrou Luciou ochladli. A s vdovou Ivanou takisto. „Je to pecka, že mám brata, ale bohužiaľ sa veľmi nepoznáme a možno by ma nemal rád práve tak ako Lucka,” uviedla Dominika.

Zdroj: Facebook K.G.

Tohto utajeného brata spomína aj vo svojej knihe Poslední roky s Karlem. Nechajme sa prekvapiť, či sa táto informácia niekedy potvrdí.

Otázkou zostáva, prečo by syna spevák celý svoj život tajil, keď dcéry napokon priznal.