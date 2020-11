Kráľovná Alžbeta II. (94) vraj končí: Budúci rok odovzdá trón princovi Charlesovi!

Britská kráľovná Alžbeta II. sa podľa experta na kráľovskú rodinu budúci rok vzdá trónu.

Zdroj: TASR/Buckingham Palace via AP

LONDÝN - Britská kráľovná Alžbeta II. (94) sa budúci rok nedobrovoľne vzdá trónu a žezlo prenechá svojmu synovi, princovi Charlesovi (71). Tak predpovedá expert na kráľovskú rodinu. No tvrdí tiež, že ak by to bolo na nej, zostala by kráľovnou až do svojej smrti.