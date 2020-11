Gottova dcéra sa zase naváža do vdovy: Správala sa k nemu hrozne... Všimli si to aj jeho fanúšikovia!

Karel Gott s dcérou Dominikou

Zdroj: Dominika Gottová/Poslední roky s Karlem

PRAHA - Vojna nekončí! Hoci od smrti Karla Gotta (†80) uplynul už rok, vzťahy medzi najstaršou dcérou Dominikou a vdovou Ivanou sú stále napäté. Dcéra legendárneho speváka tvrdí, že s manželkou to nemal ľahké a viackrát sa sťažoval na jej direktívne správanie. Všimli si to vraj aj fanúšikovia, a to v ukážkach z dokumentu, ktorý nechali vyrobiť páve Gottovci.